تحذير صحيفة أمريكية من تزايد خطورة أزمة أوكرانيا.. وتخوفها من تورط أميركا بحرب مع روسيا

تحذير صحيفة أمريكية من تزايد خطورة أزمة أوكرانيا.. وتخوفها من تورط أميركا بحرب مع روسيا

أوضح الكاتب الأمريكي”توماس فريدمان”في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز) أن أميركا بحاجة إلى التمسك بأكبر قدر ممكن بالهدف الأصلي المحدود والمحدّد بوضوح لمساعدة كييف أو التفاوض من أجلها

ولفت إلى أن أميركا تتعامل في بعض الأمور بشكل لا يصدق مثل التفاخر بخسائر القوات الروسية، أو الوقوع في حب أوكرانيا بطرق تجعلها تغرق هناك إلى الأبد.

وأكد الكاتب أن كل ذلك يجب أن ينتهي قبل نشوب حري بين أميركا وروسيا.

وقال أيضا إن المسؤولين الأميركيين قلقون تماما مما قد يفعله أو يعلنه بوتين في الاحتفال بيوم النصر في موسكو يوم الاثنين، والذي يوافق ذكرى هزيمة الاتحاد السوفياتي لألمانيا النازية، قائلا إنه تقليديا يوم العروض العسكرية والاحتفال ببراعة الجيش الروسي، ومن الممكن أن يحشد بوتين المزيد من الجنود.