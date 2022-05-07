حزب المحافظين البريطاني يخسر نحو 500 مقعد في الانتخابات المحلية

أظهرت نتائج فرز الأصوات في الانتخابات المحلية التي جرت في بريطانيا في الـ5 من مايو، أن حزب المحافظين خسر نحو 500 مقعد.

وكان رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون قد اعترف بمسؤوليته عن نتائج الحزب في الانتخابات، لكنه أشار إلى الحفاظ على مواقع حزبه في عدد من الدوائر المهمة شمال البلاد.

وتشير النتائج إلى أداء ضعيف للمحافظين في لندن، حيث فقدوا السيطرة على عدة مجالس مهمة، بما في ذلك بمنطقة ويستمنستر التي تقع فيها مقرات رئيس الوزراء والوزارات الأساسية، والتي لم يخسر فيها المحافظون منذ 1964.