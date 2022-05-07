رئيس وزراء”العدو”الأسبق”باراك”يخشى من زوال الكيان لتجاوزه”العقد الثامن”

في مقال له بصحيفة الاحتلال”يديعوت أحرونوت”أبدى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك مخاوفه من قرب زوال الكيان الإسرائيلي قبل حلول الذكرى الـ80″لتأسيسه”، مبيناً أنه على مرّ تاريخهم لم تعمرللاحتلال ما أسماها ب”دولة”أكثر من 80 سنة إلا في فترتين: فترة الملك داود وفترة الحشمونائيم، وكلتا الفترتين كانت بداية تفككها في العقد الثامن”، وإنه يخشى أن تنزل بكيانهم لعنة العقد الثامن كما نزلت بسابقهم.

زاعماً إلى أنهم ليسوا وحدهم من أصابتهم لعنة العقد الثامن، فأميركا نشبت فيها الحرب الأهلية في العقد الثامن من عمرها، وإيطاليا تحولت إلى دولة فاشية في عقدها الثامن، وألمانيا تحولت إلى دولة نازية في عقدها الثامن.