رواتب مغرية لقاء وظائف أمنية وعسكرية للجنود الأمريكان السابقين في أوكرانيا

ألقى مصرع جندي مارينز أميركي سابق، أثناء قتاله إلى جانب القوات الأوكرانية، الضوء على دور مشبوه لعدد متزايد من الشركات الأمنية الخاصة التي ترتبط عادة بعقود مع وزارتي الدفاع والخارجية أو أجهزة الاستخبارات، والتي تعلن عن فرص عمل في أوكرانيا لمن لديهم خبرات قتالية سابقة.

وقامت مؤخراً عدة شركات أميركية خاصة بنشر إعلانات تطلب فيها من العسكريين السابقين، ومن لديهم خبرات قتالية، بالتقدم للحصول على فرص عمل مغرية في أوكرانيا مقابل مرتبات ضخمة تتراوح ما بين ألف وألفي دولار يوميا.

وقد أعلن موقع التوظيف المتخصص في المهام الأمنية Silent Professionals عن فرص للمتخصصين في المجالات العسكرية والأمنية الخاصة للعمل في أوكرانيا.

وتستغل الشركات الأميركية الطلب الآخذ في الازدياد لعرض خدماتها وسط استمرار المعارك في أوكرانيا، وذلك عن طريق توفير وظائف في المجال الأمني والعسكري.