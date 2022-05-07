وزيرة”التنمية”تحدد موعد امتحانات المسابقة المركزية عبر تلفزيون”البعث”

دمشق- البعث أون لاين:

وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف وخلال لقاء معها عبر تلفزيون”البعث”نفت وجود”مراجع للاختبارات”اعتمدتها الوزارة كالتي يتم الترويج لبيعها في بعض المكتبات، مؤكدة أن أسئلة الاختبار ستكون مؤتمة، وتعتمد على بعض المهارات الفردية والذاتية المكتسبة للمتسابق في التعامل، وعلى مهارة قيادة الحواسب”مستوى عادي”تماشياً مع تعليمات رئيس الحكومة في التأكيد على قدرة الموظف على استخدام الحاسب في العمل، وخاصة أننا مقبلون على التحول الرقمي، كما ستعتمد الأسئلة على بعض مقررات “الإدارة العامة”ومراجعها.

إضافة لذلك ذكرت الوزيرة أنها ستحدد لاحقاً بعض المراجع لاعتمادها من قبل المتقدم.

كما أعلنت الوزيرة مواعيد التقدم لامتحانات مسابقة التوظيف المركزية في كافة المحافظات في التواريخ:

-السبت 11/6/2022 للفئة الأولى

-الأحد 12/6/2022 للفئة الثانية

-السبت 18/6/2022 للفئة الثالثة والرابعة

-الأحد 19/6/2022 للفئة الخامسة

وأكدت سفاف أن النتائج ستظهر خلال شهر من تاريخ الانتهاء من الامتحانات.

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