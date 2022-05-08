أتمام توزيع منحة الأعلاف لمربي الأبقار بريف دمشق

أنهت مديرية زراعة ريف دمشق توزيع 1700 منحة أعلاف “سيلاج” لمربي الأبقار في الغوطة ودوما وحران العواميد وقطنا والكسوة والنبك.

وبين مدير الزراعة المهندس عرفان زيادة أن المنحة تستهدف أصحاب الحيازات الصغيرة ممن يملكون من 1- 3 رؤوس من الأبقار حيث تتضمن “10 بالات سيلاج” لكل مستفيد مع التعليمات اللازمة لكيفية وكمية تقديمه للأبقار، منوهاً أن المشروع منفذ بالتعاون مع الفاو واتحاد الغرف الزراعية السورية.

وذكر زيادة أنه تم تقديم 400 منحة أعلاف دواجن بمعدل 100 كغ لكل مستفيد من مربي الدجاج المنزلي بالإضافة لمعادن وفيتامينات في مناطق الزبداني والقطيفة ويبرود الحرمون.