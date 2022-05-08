السعودية تخفض أسعار نفطها للشهر القادم

أصدرت شركة أرامكو السعودية النشرةَ الشهرية لأسعار البيع الرسمية لخاماتها القياسية إلى آسيا وأوروبا وأميركا، في حزيران المقبل، بانخفاض وصل إلى نحو 50% مقارنة بالشهر الماضي.

تأتي تلك الخطوة مع تفشي كورونا في عدد من الدول الآسيوية، خاصة الصين، وتراجع الطلب على النفط مؤخرًا، إثر إغلاق كبرى المدن.

حيث خفّضت أرامكو سعر البيع الرسمي لشحنات الخام العربي الخفيف المتجهة إلى آسيا، عند 4.40 دولارًا للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، مقارنة بـ9.35 دولارًا للبرميل فوق متوسط عمان/دبي في أيار، و4.4 دولارًا في نيسان.