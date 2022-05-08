القبض على سارقي الكابلات الهاتفية في بانياس

ألقت دورية من ناحية العنازة بريف بانياس القبض على المدعو (علاء ،غ) تولد ١٩٨٣أثناء قيامه بسرقة الأكبال النحاسية والأكبال الهاتفية وبالتحقيق معه اعترف المقبوض عليه بقيامه بسرقة العديد من الأكبال الهاتفية من قرى بصرمون والفروخية وعلى طريق المرانة وادي البركة، وبيع الأسلاك النحاسية للمدعو (نادر، خ) الذي تم استدراجه إلى جسر مدينة جبلة وأُلقي القبض عليه أيضاً وبتحري منزل المدعو (علاء) عثر على أكبال هاتفية محروقة وعدد من الأسلاك النحاسية وقنبلتين.

هذا وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص أصولاً.