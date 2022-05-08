بمشاركة دول صديقة المؤتمر الأول للاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء الأحد القادم

بمشاركة دول صديقة المؤتمر الأول للاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء الأحد القادم

تُقيم وزارة الكهرباء يومي 15/16 من الشهر الجاري المؤتمر الأول للاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء وذلك في فندق بيت الياسمين في دمشق.

ويهدف المؤتمر إلى عرض الفرص الاستثمارية في الطاقات المتجددة ومحفزات الاستثمار الحكومية والبحث عن فرص لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة و عرض ومناقشة تحديات الاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء والحوافز التي يمكن تقديمها لتطوير الاستثمار؛إضافة لتشجيع دخول الاستثمار الخاص والمشترك في قطاع توليد وتوزيع الكهرباء و إيجاد صيغ مبتكرة لتطوير العمل في قطاع الكهرباء و فتح باب الحوار لمناقشة تجارب الدول لتطوير إدارة القطاع وسوق الكهرباء.

هذا وسيشارك في المؤتمر وزارات الطاقة في الدول الصديقة وهيئة الاستثمار السورية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والهيئة العربية للطاقات المتجددة، إضافة لمستثمرين سوريين وعرب وأجانب.