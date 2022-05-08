توافر بوابات (إيه دي إس إل) في طرطوس وحماة

وأوضحت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن البوابات متوافرة في مركزي طرطوس الأول والقدموس بمحافظة طرطوس وفي مركز المحطة بمحافظة حماة داعية مشتركيها في المحافظتين والراغبين بالحصول على البوابات إلى مراجعة أحد المراكز المذكورة لاستكمال عمليات التخصيص بالخدمة ومنوهة بأن أولوية التخديم ستكون للطلبات الأقدم وأنه سيتم تأمين البوابات تدريجياً في باقي المراكز الهاتفية.