سيدات سلة الوحدة يأملن باستعادة لقب الدوري

تأملُ سيدات الوحدة لكرة السلة باستعادة لقب الدوري بعد غياب طويل عن منصات التتويج، وينتظر الفريق فرصة قوية لتحقيق مراده عندما يواجه فريق الثورة في الدور نصف النهائي من الدوري خلال الشهر الجاري.

مدرّبة الفريق إليزابيث سيمون أكدت لـ”البعث” أن الفريق يتدرّب بشكل يومي، منها ثلاثة أيام مرتين باليوم، وفق خطة تمّ وضعها لتحسين مستوى الفريق تكتيكياً وفنياً، خاصة وأن جلّ لاعبات الفريق من الناشئات وليس لديهن الخبرة الكافية لخوض مثل هذه المباريات الحساسة.

ولفتت سيمون إلى أن فريق الثورة هو المرشّح الأقوى للاحتفاظ باللقب، كونه يضمّ أفضل لاعبات سورية، وعليه ستكون مهمتنا صعبة بتجاوزه، لكن لدينا الثقة بلاعبات الفريق وسنسعى للفوز عليه والتأهل للمباراة النهائية، ولاسيما أننا ننتظر التعاقد مع لاعبة أجنبية (لم يتمّ تقديمها بعد) ستكون مفيدة لنا في المرحلة المقبلة.

وكشفت سيمون أن وجود الأجانب في النهائيات له سلبيات وإيجابيات، ومن السلبيات، أن الفترة قصيرة وغير كافية لانسجام الأجنبية مع الفريق، بالإضافة إلى أننا مقيدون بميزانية محدودة بسبب فرق العملة غير المنطقي، ولا يكفي أن تختار المركز أو اللاعبة، فهناك أمور معقدة لاستحضار اللاعبة، كالعملة وجهوزية اللاعبة وانسجامها مع الفريق وتأقلمها مع أسلوب لعب الفريق، وبالنسبة للإيجابيات، فالتجربة مفيدة للاعبات والمدربين والمتعة الأكبر ستكون للجمهور.

عماد درويش