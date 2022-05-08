كشف ملابسات مقتل طفلة والقبض على القاتلة في أشرفية صحنايا

أُخبر مركز شرطة أشرفية صحنايا من قبل مشفى السلام بداريا بدخول إليه مفارقة الحياة الطفلة (نجاح -ع) تولد ٢٠١٩ نتيجة تعرضها لطعنة في الصدر بأداة حادة.

فتوجهت دوريات من مركز شرطة أشرفية صحنايا وباشرت التحقيق في الموضوع وقد ادعت والدتها بأن طفلتها تم طعنها نتيجة اللعب مع طفل آخر قام عن طريق الخطأ بطعنها ما أدى لوفاتها، ومن خلال التوسع بالتحقيق وتقصي المعلومات تبين قيام والدتها المدعوة (آيات – ف) بطعنها نتيجة غضبها وضغوط نفسية كانت تمر بها كونها مقيمة مع والدة زوجها وأقاربه في نفس المنزل.