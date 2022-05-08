لبنان.. انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية للمقيمين بالخارج

يشهد لبنان اليوم الأحد المرحلة الثانية من عملية التصويت بالانتخابات النيابية لغير المقيمين على أراضيه، حيث شهد يوم 6 مايو الجاري المرحلة الأولى التي ضمت المقيمين في الدول العربية.

ويحق لـ 194348 مغتربا في 48 دولة التصويت في الانتخابات النيابية اللبنانية، وهي الدول التي تعتمد الأحد كإجازة رسمية أسبوعية، وفتحت صناديق الاقتراع عند الثامنة صباحا بتوقيت بيروت أمام اللبنانيين في 16 دولة أوروبية وإفريقية .

وبحسب “الوكالة الوطنية للإعلام”، ينتخب في جمهورية روسيا الاتحادية 323 في مركز اقتراع واحد وقلم اقتراع واحد، وفي تركيا يقترع 999 شخصا، بينما سجل لدى رومانيا 696 ناخبا، أما في قبرص يتوزع 840 على قلمي اقتراع في مركزي اقتراع، وفي الإمارات يبلغ عددهم 25066 ناخبا.

وتنتهي العملية الانتخابية صباح يوم غد الاثنين بتوقيت بيروت مع إقفال صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة.

وحددت السلطات اللبنانية، يوم 15 أيار 2022، موعدا لإجراء الانتخابات النيابية، وذلك بعد تأكيد رئيس الجمهورية، ميشال عون، على ضرورة إقامتها في هذا الموعد، وعدم وجود مبرر لتأجيلها.

وكان مجلس النواب اللبناني قد صادق، نهاية أكتوبر الماضي، على إجراء الانتخابات التشريعية، في 27 مارس 2022، لكن الرئيس عون رفض التوقيع على هذه المصادقة.

وينتظر أن ينتخب المجلس الجديد رئيسا جديدا للبلاد، خلفا للعماد ميشال عون، الذي يشغل هذا المنصب، منذ عام 2016، بعد شغوره لنحو 29 شهرا وتنتهي ولاية عون، في نهاية تشرين الأول المقبل.