“مانشستر سيتي” يتغلب على”نيوكاسل”  

فاز فريق مانشستر سيتي على ضيفه نيوكاسل يونايتد بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف مانشستر سيتي كل من اللاعبين رحيم سترلينغ ” ثنائية” في الدقيقتين 19 و93 وإيميريك لابورت ورودري وفيل فودين في الدقائق 38 و61 و90 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 86 نقطة بفارق 3 نقاط عن مطارده ليفربول الذي تعادل أمس مع توتنهام بهدف لكل منهما ضمن الجولة ذاتها في حين تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 43 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتبقت ثلاث مباريات لكل من مانشستر سيتي وملاحقه ليفربول على جدول الترتيب لحسم لقب “البريمرليغ” حيث سيكون أمام مانشستر سيتي مواجهة كل من وولفرهامبتون ووست هام يونايتد وأستون فيلا بينما سيواجه ليفربول كل من أستون فيلا وساوثهامتون ووولفرهامبتون.