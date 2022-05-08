مركزين لاستلام القمح بدرعا

بين مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في درعا المهندس حميدي الخليل أن مركز ازرع تم اعتماده لاستلام القمح الدوكمة، في حين تم اعتماد مركز الصنمين للمعبأ بأكياس موضحاً أن الفرع يتخذ الاستعدادات اللازمة لانجاح موسم التسويق من اعمال تعقيم وتنظيف وتجهيز القبابين ومعايرة المخابر وغيرها.

وأشار إلى أن الفرع سيقوم في هذا الموسم بترحيل الاقماح المسوقة من مركز الصنمين مباشرة إلى مركز ازرع أو مطحنة اليرموك بدرعا أو مستودعات المؤسسة العامة بدمشق للتخلص من التخزين بالعراء وبالوقت نفسه تخفيض تكلفة الترحيل بانتهاء موسم التسويق، لافتاً إلى أن التخزين سيتم وفق كل صنف وحسب الدرجة لاستلام كامل الكميات بما يؤمن مستلزمات الموسم الزراعي القادم واحتياجات المطاحن والأفران العامة والخاصة.