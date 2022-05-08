3.1197 تريليون دولار الاحتياطي النقدي للصين

ذكرت شبكة تلفزيون الصين أن بيانات من إدارة الدولة للنقد الأجنبي، أظهرت أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية بلغت 3.1197 تريليون دولار حتى نهاية أبريل، بانخفاض 68.3 مليار عن مارس.

وقال نائب رئيس الإدارة وانغ تشون ينغ: “استمرت الصين في تسجيل تدفقات صافية لرأس المال من الخارج في أبريل الماضي، وحافظ العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي المحلي على توازنه”.

وأضاف أن “سبب تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، يعود إلى التأثير المشترك للارتفاع في مؤشر الدولار والانخفاض الحاد في أسعار الأصول المالية على مستوى العالم، بسبب عوامل منها كورونا والأوضاع الجيوسياسية وتوقعات السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى”.

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