اجتماع لوزيري”النفط”و”الأشغال”مع السفير البيلاروسي بدمشق

تركز اجتماع وزيرا الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف والنفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة مع السفير البيلاروسي بدمشق يوري سلوكا حول بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه نهاية العام ٢٠٢١ خلال اجتماع اللجنة المشتركة السورية البيلاروسية في مينسك.

ويتضمن البروتوكول، التعاون في مجالات “الأشغال العامة والإسكان والنفط والثروة المعدنية والتعليم العالي والصحة”.

وتم التأكيد على أهمية تفعيل البروتوكول على أرض الواقع والتنفيذ وفق برنامج زمني محدد.

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