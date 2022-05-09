ارتفاع الدولار عالمياً

ذكرت رويترز أن مؤشر الدولار تجاوز 104.19 للمرة الأولى منذ تموز 2002 مقابل سلة العملات الرئيسية مواصلا ارتفاعه بنسبة تسعة بالمئة هذا العام.

وبلغت العائدات على السندات القياسية لأجل عشر سنوات 3.18 بالمئة للمرة الأولى منذ تشرين الثاني 2018 وارتفعت إلى المثلين خلال الشهرين الماضيين.

وتراجع الدولار الأسترالي واحدا بالمئة إلى 0.6999 دولار وهو أدنى مستوى منذ شباط بينما بلغ الجنيه الإسترليني والدولار النيوزيلندي أدنى مستوياتهما في 22 شهراً في حين لم يسجل اليورو والين ارتفاعاً يذكر عن منخفضات كبيرة بلغاها في الآونة الأخيرة.