ارتفاع حجم التبادل التجاري الصيني 7,9%

أظهرت بيانات رسمية صينية ارتفاع إجمالي حجم الواردات والصادرات الصينية بنسبة 9ر7 بالمئة على أساس سنوي إلى 58ر12 تريليون يوان في الأشهر الـ 4 الأولى من العام الجاري 2022.

وأوضحت بيانات الإدارة العامة للجمارك نشرتها وكالة شينخوا أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لهذه الفترة بلغ 98ر1 تريليون دولار أمريكي بزيادة 1ر10 بالمئة على أساس سنوي.

إلى ذلك أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن شركات الإنترنت الصينية شهدت نمواً مطرداً في إيرادات أعمالها خلال الربع الأول من هذا العام حيث بلغت إيرادات الأعمال لشركات الإنترنت والخدمات ذات الصلة الكبرى في الفترة ما بين شهري كانون الثاني وآذار الماضيين 6ر323 مليار يوان أي ما يعادل نحو 49 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 4ر1 بالمئة على أساس سنوي.