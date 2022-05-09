افتتاح معرض الكتاب الدائم في كلية الآداب بجامعة دمشق

افتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوّح معرض الكتاب الدائم في كلية الآداب بجامعة دمشق صباح اليوم.

وبينت الوزيرة أن الهيئة العامة السورية للكتاب تنشر مطبوعاتها القديمة والحديثة لافتة إلى الخدمات التي تقدمها الهيئة للقارئ العربي السوري والعربي عموماً، هي خدمات لا تقدمها أي جهة أخرى من حيث عدد المطبوعات ونوعيتها والقيمة الفكرية واللغوية والمعرفية التي تقدمها.

كما لفتت الدكتورة مشوّح إلى الأسعار المخفضة التي يقدمها المعرض للزوار بجودة عالية للكتب معتبرة أن قراءة الكتاب هي غذاء روحي وفكري لان قراءة الكتاب هي مدرسة بحد ذاتها

ودعت وزيرة الثقافة طلاب جامعة دمشق بكل تخصاتهم لزيارة المعرض والاستفادة من العروض المقدمة فيه.

يذكر أن معرض كلية الآداب في جامعة دمشق يُقدم الكثير من العناوين الشيّقة والمفيدة معظمها عناوين جديدة، تشمل صنوف المعرفة كافة بدءاً من كتب الفكر السياسي، إلى كتب السينما، والمسرح، والأطفال، والأدب بفروعه المختلفة، إلى جانب الكتب المترجمة عن لغات مختلفة، والسلاسل الصادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب مثل سلسلة (قضايا لغوية)، وسلسلة (آفاق ثقافية) وسواهما، إضافة إلى المجلات والدوريات، والكتب الناطقة”.

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