الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية في دونيتسك وخاركوف.. ونظام كييف يحظر  القنوات التلفزيونية الروسية والمولدوفية 

البعث- وكالات:

قالت الدفاع الروسية: إن قواتها أسقطت 3 مقاتلات أوكرانية، 2 من طراز “ميغ 29” بمنطقة دونيتسك وأخرى من طراز “سو 25” بخاركوف، وتدمير مراكز ومستودعات عسكرية ومحطة رادار أمريكية الصنع.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في يومها الـ 75، أن القوات الروسية دمّرت بصواريخ جوية عالية الدقة في الليل موقعين للقيادة الأوكرانية وبطارية أوكرانية من أنظمة إطلاق صواريخ غراد، و18 مركز تجمع عسكري بالقرب من ليسيتشانسك، ومحطة رادار أمريكية الصنع بمنطقة زلزتوي.

وبالقرب من آرتسيز في منطقة أوديسا، تم تدمير مروحيات أوكرانية باستخدام صواريخ مجنحة من طراز “أونيكس”، كما استهدفت المقاتلات الروسية 52 مركز تجمع عسكري، بالإضافة إلى مستودع للذخيرة بالقرب من غلوخوف.

كذلك تم تدمير 4 منشآت أوكرانية من طراز “سميرتش” وقاذفة واحدة من طراز “إس 300” بالقرب من بوغودوخوف.

وأثناء الليل، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 3 مقاتلات أوكرانية: 2 من طراز “ميغ 29” بمنطقة دونيتسك، وواحدة من طراز “سو 25” بمنطقة خاركوف، كما تم تدمير 3 طائرات دون طيار أوكرانية، بما في ذلك طائرتان من طراز بيرقدار-TB2، بالقرب من جزيرة زميني.

وفي منطقتي إيزيوم وسنيجكوفكا، تم اعتراض ثلاثة صواريخ من طراز “سميرتش”.

وفي شأن آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن السلطات الأوكرانية في مدينة أوديسا حظرت بث القنوات التلفزيونية الروسية والمولدوفية، وأجبرت المواطنين على إزالة أجهزة استقبال البث الفضائي.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف: إن “إدارة منطقة أوديسا ولحرمان المواطنين من الوصول إلى الرأي الآخر حول العملية العسكرية الروسية، حظرت عمل الشركات التي تنقل بث القنوات التلفزيونية الروسية والمولدوفية”. وأضاف: “أجبروا المواطنين على تفكيك معدات التقاط بث الأقمار الصناعية”.

وأشار ميزينتسيف إلى أن “مثل هذه الإجراءات تهدف إلى إخفاء الحقيقة عن مواطني أوكرانيا حول الوضع الكارثي الحالي في بلادهم”.

وفي الأثناء، أعلن سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى موسكو روديون ميروشنيك أن لواء كاملاً تابعاً للقوات الأوكرانية انسحب من مدينة ليسيتشانسك بعد سلسلة من الاشتباكات.

وقال ميروشنيك في بيان نشره على “تيلغرام”: “انسحب لواء كامل من القوات المسلحة الأوكرانية وغادر ليسيتشانسك اليوم، تاركاً مواقعه بعد اشتباكات متقطعة”.

وأعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أمس عن سيطرة قوات الشيشان الخاصة على مدينة بوباسنايا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

إلى ذلك، أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية قصف القوات الأوكرانية منطقة كيروفسكي في دونيتسك العاصمة بقذائف من العيار الثقيل.

وجاء في بيان عن الجمهورية أنه “تم تسجيل قصف الجماعات المسلحة الأوكرانية حي بيسكي بمنطقة كيروفسكي في مدينة دونيتسك”. وأوضحت أن التشكيلات الأوكرانية أطلقت أربع قذائف من عيار 122 مم.

من جهة ثانية، أفاد مكتب ممثل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لنظام وقف إطلاق النار (JCCC) بمقتل 106 أشخاص خلال 82 يوماً من التصعيد من قوات الجيش الأوكراني في مناطق دونيتسك.

وجاء في البيان: “خلال 82 يوماً من التصعيد، قتل 106 مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال. وأصيب 479 مدنياً بينهم 39 طفلاً، بجروح متفاوتة الخطورة”. وتضرّر 3226 مبنى سكنياً و681 من مرافق البنية التحتية المدنية.

وأضاف البيان: خلال هذه الفترة، سجّلت البعثة 2608 هجمات، منها 2351 باستخدام أسلحة ثقيلة. وإجمالاً، أطلقت القوات الأوكرانية أكثر من 25000 قذيفة من مختلف العيارات استهدفت مناطق جمهورية دونيتسك.

إنسانياً، أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية صباح اليوم الاثنين أنها قامت بإجلاء 408 أشخاص، بينهم 65 طفلاً، من مدينة ماريوبول خلال آخر 24 ساعة.

وقال مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك في بيان له عبر “تلغرام”: “في الفترة بين الساعة 8:00 من صباح أمس والساعة 8:00 من صباح اليوم 9 أيار، تم إجلاء 408 أشخاص، من بينهم 65 طفلاً، من ماريوبول إلى قرية بيزيمينويه” شرق المدينة. واضاف البيان: إن النازحين موجودون حالياً في مركز للإيواء والمساعدة أقامته وزارة الطوارئ في دونيتسك.

وذكر البيان أن إجمالي عدد الذين تم إجلاؤهم من ماريوبول إلى بيزيمينويه منذ 5 آذار الماضي، بلغ 29562 شخصاً.

وشهدت ماريوبول أكبر مدينة مطلة على بحر آزوف، معارك شرسة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تمكّنت خلالها قوات روسيا وجمهورية دونيتسك من السيطرة على عموم المدينة باستثناء مصنع “آزوفستال” الذي تحاصره.