انتهاء استلام محصول التبغ.. تراجع كماً ونوعاً

أنهت شعبة تبغ الغاب في المؤسسة العامة للتبغ عملية استلام محصول التبغ من المزارعين ، حيث بلغت الكمية المستلمة 65037 طرداً يقدر وزنها بـ 220800 كيلو غرام، في حين بلغت قيمتها النقدية 5.914 مليارات ليرة .

رئيس شعبة تبغ الغاب عبد الرحمن فضل بين أن هناك فارقاً كبيراً بين إنتاج العام الماضي والعام الحالي، حيث كان إنتاج العام الماضي أميز وأفضل، وذلك لارتفاع مستلزمات الإنتاج من مبيدات وأسمدة ومحروقات وأجور قطاف، الذي ساهم في تراجع الإنتاج الزراعي.

وأوضح فضل أنه تم توزيع بذار الدخان والشتول على المزارعين مجدداً لموسم هذا العام، آملاً أن تعود زراعة المحصول كما كانت من ناحية الإنتاج الكبير والذي يسهم في تحسين الاقتصاد المحلي.