تنظيم 14 ضبطاً تموينياً في درعا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال اليومين الماضيين 14 ضبطاً تموينياً بحق مخالفين.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور يحيى عبد الله في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت أصحاب مخابز في إبطع والشجرة وعابدين وسحم الجولان والشيخ سعد بمخالفة إنتاج خبز سيئ الصنع وعدم التقيد بمواعيد العمل وعدم التدوين بالسجل.

وأوضح عبد الله ان دوريات حماية المستهلك نظمت ضبوطاً بحق مركز محروقات في نوى بمخالفة عدم الجاهزية ومعتمد خبز في كريم الجنوبي بمخالفة الامتناع عن البيع استناداً إلى شكوى من أحد المواطنين وصاحب محل قصابة في حي الكاشف بمخالفة عدم وجود ختم البلدية على الذبائح إضافة إلى ثلاثة ضبوط لفعاليات تجارية مختلفة في إزرع وجباب بمخالفة أبراز فواتير شراء غير نظامية.