تواصل إصابات وضحايا كورونا عالمياً وأمريكا تتصدرالمؤشرات

سجلت روسيا 103 وفيات و5030 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء في التقرير اليومي لغرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشى وباء كورونا أن إجمالي الإصابات بالوباء ارتفع في روسيا إلى 18232696 والوفيات إلى 377049 حالة .

وسجلت إيران 12 وفاة و570 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها اليوم: إن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران بلغ 7225759 كما ارتفع عدد الوفيات إلى 141189حالة.

كما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 9722 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً بفيروس كورونا من حيث عدد الإصابات والوفيات تليها الهند والبرازيل.