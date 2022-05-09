جدول مباريات “فاينال فور” السلة يستنفر التساؤلات الحلبية؟

حلب- محمود جنيد

بعد صدور جدول مباريات الدور النهائي لدوري سلة الرجال “الفاينال فور”، برزت الملاحظات التي أخذت طابع الانتقاد من قبل مناصري أهلي حلب الذين تساءلوا عن سبب عدم تحديد أي لقاء من السلسلة التي تجمع فريقهم بالجلاء خلال أحد أيام الجمعة (يوم عطلة)، وذهب بعضهم للتشكيك والغمز من قناة اتحاد السلة ومحاباته لفريق العاصمة الوحدة الذي سيلعب مباراته الأولى في السلسلة مع الكرامة في يوم جمعة، والخامسة إن وجدت أيضاً على أرضه في يوم جمعة!.

مناصرو الجلاء من جهتهم اعتبروا أن إقامة جميع مباريات السلسلة أمام الأهلي في صالة الحمدانية الدولية غير منصفة لفريقهم، الذي من حقه اللعب في صالة النادي وبعدد محدّد لحضور جماهير الأهلي في المباريات المحدّدة على أرضه.

في سياق متصل مازالت آلية الدفع بالنسبة للاعبين العرب والأجانب تؤرّق الجانب الأهلاوي، ولاسيما بعد انفضاض الاجتماع الذي عقده اتحاد السلة يوم أمس مع الفرق المتأهلة للدور النهائي “الفاينال فور”، دون تحديد آلية الدفع بالقطع الأجنبي، والاستقرار على خيار الدفع بالعملة المحلية، وهو ما يراه عضو إدارة الاتحاد مشرف السلة فراس مصري خياراً مربكاً وغير مناسب، ويحتاج لحلّ وإعادة نظر مع وصول اللاعب الجزائري محمد حراث الذي سيلحقه اليوم الأميركي انطوان سكوت.

أما سلّة الجلاء فلم تعقب إدارتها على موضوع آلية الدفع، في الوقت الذي تعاقدت فيه مع لاعبين تونسيين، هما مراد المبروك وهيثم سعادة، وسط طموحات وآمال لمناصري النادي بتحقيق حضور لائق في الفاينال فور، في الوقت الذي أكد فيه المدرّب عبود شكور صعوبة المهمة أمام الأهلي، دون أن يقطع الأمل، معبراً عن ثقته بفريقه الشاب الذي استحق التأهل بعد تعب موسم كامل لم يذهب أدراج الرياح.