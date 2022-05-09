حزب الله:”لن نقبل أن يبقى مصير لبنان رهينة بيد أعدائه”

حزب الله:”لن نقبل أن يبقى مصير لبنان رهينة بيد أعدائه”

أكد عضو المجلس المركزي في ​حزب الله​ ​ نبيل قاووق أن الحزب سيعمل في المرحلة المقبلة بطريقة مختلفة لوقف التدخلات المسمومة لسفارات التحريض والفتنة”.

مؤكداً أن شعار نزع سلاح المقاومة هو شعار للمواجهة لا للمعالجة، وأن التدخلات المسمومة للسفارات بلغت حدا غير مسبوق، والمسؤولون مطالبون بوضع حد لها، والأسوأ من كل ذلك هو شرعنة المسؤولين للتدخلات الأمريكية و​السعودية.

وأضاف قاووق: “الحزب سيعمل في المرحلة المقبلة بطريقة مختلفة لوقف التدخلات المسمومة لسفارات التحريض والفتنة”..نفوس شعبنا أبية لا تباع ولا تشترى، ولا تخضع لتهديد ولا تسقط بترغيب، وفي 15 أيار سندفن أحلام الكيان الإسرائيلي​ ومن سار معه، وستكون محطة جديدة لجمهور المقاومة”.

وتابع قاووق: “لن نقبل أن يبقى مصير لبنان رهينة بيد أعدائه، وفي المرحلة المقبلة سنتعاطى بطريقة مختلفة في معالجة الأزمات الداخلية”.