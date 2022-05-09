شبكات تعاطي وترويج مواد مخدرة في قبضة فرع مكافحة المخدرات باللاذقية

تمكن فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية من إلقاء القبض على أفراد شبكات تعاطي وترويج المواد المخدرة في اللاذقية.

المجموعة الأولى مؤلفة من ستة أشخاص، وهم المدعوين (دريد. ش) و(مصطفى. م) و(محمود. ق) و(أحمد. ح) و(مصطفى. ش) والحدث (يوسف . ش)، وتم مصادرة كمية من مادة الحشيش والحبوب الدوائية المخدرة وحبوب الكبتاغون وسواطـ.ير حديدية ومـ.وس كباس ومبلغ مالي،وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على تعاطي وترويج المواد المخدرة من حشيش وحبوب كبتاغون وحبوب دوائية مخدرة بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين.

والمجموعة الثانية مؤلفة من خمسة أشخاص وهم المدعوين (حسن. ق) و(حارثة. ح) و( عبد الكريم. ن) و(ابراهيم. ب) و(محمد. ب)، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على حيازة وتعاطي وترويج المواد المخدرة بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين.

مازالت التحقيقات جارية والأبحاث مستمرة لكشف جميع المتورطين في القضية، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

وزارة_الداخلية_السورية