علماء يتصلون بالكائنات الفضائية

يستعد العلماء لإرسال رسالة إلى الفضاء للاتصال بالكائنات الفضائية، لكنهم يشكون في قدرة البشرية على البقاء لفترة كافية لتلقي الرد.

ويخطط فريق يعمل بإرسال معلومات حول عالمنا وثقافاتنا إلى كائنات فضائية قد تكون مستمعة لإرسال الرسالة إلى مجموعة من النجوم في مجرة ​​درب التبانة، والتي تبعد ما بين 6500 و19500 سنة ضوئية، ويأمل الفريق أن يرسل الفضائيون الذين يتلقون الرسالة الجديدة رداً إلى الأرض، وأن يجيبوا أخيراً على سؤال ما إذا كان البشر وحدهم في الكون.

وأوضح جوناثان جيانج، مؤلف مشارك في الدراسة وعالم رئيسي في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، أن حالة العالم يمكن أن تشهد تدمير البشر قبل تلقي أي استجابة، وفي حديثه إلى فوكس13 قال: “الميل إلى أن يحاول البشر تدمير أنفسهم هو أكبر خطر”.

كما أضافت: “في الوقت الحالي، هناك الكثير من المشاكل مع الإنسانية، وكان ستيفن هوكينج قلقاً بشأن ما إذا كان بإمكاننا البقاء على قيد الحياة لألف عام أخرى أم لا”، وأوضح جيانج أن مهمات بايونير التابعة لوكالة ناسا في السبعينيات حول استكشاف الفضاء صُممت أيضًا لإجراء اتصال مع الحضارات الفضائية المحتملة. وكان للمركبة الفضائية المستخدمة في هذه المهمات رسالة بيانية مثبتة على الإطار الرئيسي على لوحة ذهبية مؤكسدة قياسها ستة في تسعة بوصات.

وتم إجراء محاولات أخرى للاتصال بأشكال الحياة الفضائية باستخدام التلسكوبات. وفي عام 1974، تم إرسال إشارة إلى الفضاء من تلسكوب في بورتوريكو تهدف إلى مجموعة من النجوم على بعد 25000 سنة ضوئية.

في وقت لاحق، في عامي 1999 و2003، تم إرسال رسائل إلى الفضاء تضمنت دعوة لأشكال الحياة الأخرى للرد، ويمكن أن تحتوي الرسالة التالية على أمثلة مشفرة للأعمال الفنية العظيمة وصور الطبيعة والعمارة على الأرض، وقد تحتوي أيضاً على خريطة لنظامنا الشمسي، وتوضح مكان الأرض، وتشارك المعلومات حول نظام الأرقام لدينا، وقد يستغرق الرد عشرات الآلاف من السنين للوصول إلى الأرض بسبب المسافات الهائلة بين المجرات.