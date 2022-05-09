ميلان يتغلب على هيلاس في دوري (الكالتشيو)

فاز فريق ميلان على مضيفه هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما في منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

افتتح فريق هيلاس فيرونا التسجيل عن طريق لاعبه دافيد فاروني في الدقيقة الـ 38 في حين سجل أهداف ميلان كل من ساندرو تونالي (هدفين) في الدقيقتين 48 و 50 وأليساندرو فلورينزي في الدقيقة الـ 86 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة استعاد ميلان صدارة جدول الترتيب قبل نهاية المسابقة بجولتين فقط برصيد 80 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان 78 نقطة بينما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 52 نقطة في المركز التاسع.

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