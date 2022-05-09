“الأوراق والأسواق المالية” تطالب الشركات المساهمة بتزويدها بالبيانات الربعية

دمشق- البعث

وجّهت الهيئة العامة للأوراق والأسواق المالية التعميم رقم 15، وطالبت فيه الشركات المساهمة، بتزويد الهيئة بالبيانات المالية الربعية، وفق ما تنصّ عليه أحكام المادتين 6 و7 من نظام الإفصاح والشفافية المذكور، وذلك بشكل استثنائي خلال مدة أقصاها يوم الثلاثاء الموافق 14- 6- 2022.

كما طالبت الشركات بتزويد الهيئة باستمارة الإفصاح رقم 2 الخاصة بالبيانات المرحلية، والتي سيتمّ نشرها مع الإقصاحات على موقع الهيئة الإلكتروني.

ولفتت الهيئة إلى أنه يتعيّن على الشركات المساهمة التي لم تعقد اجتماعات هيئاتها العامة، ولم تنتخب بعد مدققي حساباتها لسنة 2022، تزويد الهيئة بنسخة من مسودة البيانات المالية واستمارة الإفصاح رقم 2، لحين اعتماد المدقق، ليصار إلى نشر البيانات كاملة مع تقرير التدقيق.

كما كانت الهيئة قد أصدرت التعميم رقم 14، وطالبت فيه شركات الوساطة والخدمات المالية، الاعتراف بالمكاسب (الخسائر) الناتجة عن تقييم البنود النقدية المعترف بها بالعمولات الأجنبية ببند منفصل في قائمة الدخل الشامل قبل الدخل الخاضع للضريبة.

وكذلك فصل هذه المكاسب (الخسائر) في مكونات حقوق الملكية الفكرية في قائمة المركز المالي وقائمة التغيّرات في حقوق الملكية، عن الأرباح المحتجزة وإدراجها تحت بند أرباح (خسائر) غير محققة. وأيضاً، عدم اقتطاع احتياطي إجباري أو اختياري من هذه الأرباح، وعدم توزيعها على المساهمين/ الشركاء كمكافآت أو ضمها إلى الأرباح المحتجزة أو رسملها.