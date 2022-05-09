وزير”التجارة الداخلية”يشدد على الإلتزام بهامش ربح محدد وضبط الأسعار

بحضورالدكتور عمرو نذير سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عقد في فندق الداما روز بدمشق اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لاتحاد غرف التجارة السورية

وركز الوزير على ضرورة العمل بين الحكومة والفعاليات الاقتصادية كافة في تأمين احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة والتصدي لكل من يحاول الغش أو الاحتكار أو البيع بسعر زائد والتلاعب بالمواصفات لافتا إلى ضرورة التقيد بهامش الربح المحدد لكل سلعة والمساهمة في ضبط الأسعار في الأسواق.

وبين الوزير سالم أهمية الالتزام بالقوانين مع الحرص على تقديم التسهيلات الممكنة للعمل التجاري وضرورة التوسع من قبل قطاع الأعمال في موضوع المسؤولية الاجتماعية  وعلى رأسها دعم ذوي الشهداء  بالتعاون مع مديرة شؤون الشهداء

وناقش المشاركون واقع عمل الغرف التجارية والصعوبات التي تعانيها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وسبل تذليل العقبات لتتمكن من القيام بدورها في خدمة الوسط التجاري وخاصة الحصار الجائر على سورية وتداعيات وباء كورونا والعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج مما انعكس بشكل سلبي على الأسواق

مقالات ذات صلة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية

16-يناير-2022

الليرة التركية تهبط إلى أقل من 17.5 ليرة مقابل الدولار الواحد

20-ديسمبر-2021

الخارجية الروسية ردا على العقوبات البريطانية: ليس لبوتين ولافروف حسابات في بريطانيا أو أي دولة أجنبية أخرى

25-فبراير-2022

محافظ الحسكة يدعو المنظمات الإنسانية لفك حصار الحسكة وإعادة المهجرين

18-أبريل-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى