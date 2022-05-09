وزير”التجارة الداخلية”يشدد على الإلتزام بهامش ربح محدد وضبط الأسعار

بحضورالدكتور عمرو نذير سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عقد في فندق الداما روز بدمشق اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لاتحاد غرف التجارة السورية

وركز الوزير على ضرورة العمل بين الحكومة والفعاليات الاقتصادية كافة في تأمين احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة والتصدي لكل من يحاول الغش أو الاحتكار أو البيع بسعر زائد والتلاعب بالمواصفات لافتا إلى ضرورة التقيد بهامش الربح المحدد لكل سلعة والمساهمة في ضبط الأسعار في الأسواق.

وبين الوزير سالم أهمية الالتزام بالقوانين مع الحرص على تقديم التسهيلات الممكنة للعمل التجاري وضرورة التوسع من قبل قطاع الأعمال في موضوع المسؤولية الاجتماعية وعلى رأسها دعم ذوي الشهداء بالتعاون مع مديرة شؤون الشهداء

وناقش المشاركون واقع عمل الغرف التجارية والصعوبات التي تعانيها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وسبل تذليل العقبات لتتمكن من القيام بدورها في خدمة الوسط التجاري وخاصة الحصار الجائر على سورية وتداعيات وباء كورونا والعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج مما انعكس بشكل سلبي على الأسواق