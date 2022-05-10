الدكتور الجبان:”التعليم العالي”توافق على منح مكافأة للنشر الخارجي لطلاب الدراسات

عقد اليوم مجلس جامعة دمشق جلسته الدورية برئاسة الدكتور محمد أسامة الجبّان لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

وأشار الدكتور الجبّان إلى أن وزارة التعليم العالي وافقت على منح مكافآت النشر الخارجي لطلاب الدراسات العليا والتي ستصل لمبلغ 3.5 مليون لمن ينشرون في الـ D1 .

ونوّه رئيس الجامعة إلى عودة الامتحان العملي لطلاب كلية الطب البشري في مختلف أقسامها بنهاية كل ستاج حسب قانون تنظيم الجامعات ابتداء من مطلع الفصل الثاني للعام الدراسي 2021/ 2002 وذلك بعد انتهاء مبررات القرارات التي اتخذت بسبب جائحة كورونا حيث قدم الدكتور رائد أبو حرب عميد كلية الطب البشري تفسيراً عن أسباب اتخاذ قرار إلغاء امتحان العملي وأسباب العودة عنه في ظل الظروف الحالية.

وأوضح الدكتور عدنان مسلّم عميد كلية الآداب أن الكلية أصدرت نتائج 300 مادة خلال الفترة الأخيرة وتم حل مشاكل مركز خدمة المواطن وإيجاد هيكلية جديدة له