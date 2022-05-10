الذهب موضة قديمة.. 4 بدائل عصرية

يعتبر الذهب من الهدايا القيمة سواء قدمت كشبكة أو مجرد هدية لمن نحب، وأصبحت الخواتم الذهبية موضة قديمة مؤخراً وتميل العرائس إلى بعض البدائل من المعادن المختلفة، بعضها أعلى قيمة من الذهب وبعضها أقل فتعرفي عليها:

التيتانيوم

إذا كانت ميزانيتك محدودة، فإن التيتانيوم يعد خياراً رائعاً، إنه رمادي اللون ودائم الجودة وخفيف الوزن، يتميز التيتانيوم بأنه أقل تكلفة من الذهب أو البلاتين، ولكن الجانب السلبي الوحيد هو أنه لا يمكن تغيير حجمه إذا احتاج مرتديه إلى زيادة الحجم في مرحلة ما أو القص منه.

البلاتين

البلاتين هو أيضاً خيار شائع لخواتم الخطوبة مؤخراً، على الرغم من إنه أغلى من الذهب ولكنه خيار جذاب، بالإضافة إلى إنه أكثر متانة قليلاً من الذهب وقادر على تحمل المهام اليومية، وعلى الرغم من أنها يمكن أن تخدش، إلا أن هذه العيوب يتم صقلها بسهولة، كما أن الشوكات التي تحمل الماس أقل عرضة للكسر، وأكثر ما يعيبه هو أنه يجب تجربته قبل شرائه، وذلك لأنه من الممكن أن يتسبب في حدوث تهيج جلدي.

الفضة

تم تقدير الفضة لعدة قرون وكانت أكثر قيمة من الذهب في بعض الأوقات، وتعد الفضة الإسترليني أكثر أنواع الفضة تكلفة تكلفة، وهي في الواقع فضة نقية ممزوجة بالنحاس أو معادن أخرى لجعلها أكثر متانة، على الرغم من أنها أصلب من الفضة النقية، إلا أنها لا تزال واحدة من أكثر المعادن ليونة ويمكن خدشها وبسهولة.

كوبالت

هو أقوى أربع مرات من البلاتين مما يجعل خواتم الكوبالت متينة مدى الحياة، يعد مظهر الكوبالت معدن أبيض ناصع، إنه أثقل من المعادن البديلة الأخرى (كالتيتانيوم على سبيل المثال) مما يمنحه إحساساً أثقل بالنسبة لأولئك الذين يريدون وزناً لمجوهرات زفافهم