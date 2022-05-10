العراق.. 12 وفاة بالحمى النزفية وإصابة 55 آخرين

أعلنت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء وفاة 12 شخصا بمرض الحمى النزفية في عموم البلاد، وفقا لتصريح المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد.

ونشرت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء الموقف الوبائي للحمى النزفية في العراق. وبحسب ما ذكرته فإن “محافظة ذي قار سجلت 29 إصابة و6 وفيات، والمثنى 5 إصابات و4 وفيات”. وأضافت أن “بابل سجلت 4 إصابات ووفاة واحدة، كما سجلت محافظات كربلاء وواسط والديوانية وميسان 3 إصابات لكل منها”.

وتابعت أن بغداد الرصافة ونينوى والبصرة والنجف سجلت إصابة واحدة لكل منها، موضحة أن “كركوك سجلت إصابة واحدة وحالة وفاة واحدة”، وفي أربيل أُعلن اليوم عن تسجيل أول إصابة جديدة بالحمى النزفية.