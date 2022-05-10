الغباش يبحث مع ماورير سبل التعاون حول عمل القطاع الصحي

بحث وزير الصحة الدكتور حسن الغباش مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير سبل لتعاون حول عمل القطاع الصحي والخدمات الصحية المقدمة في سورية.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أوضح الدكتور الغباش أنه تمت مناقشة واقع القطاع الصحي في سورية بين المعنيين في الوزارة مع رئيس اللجنة والوفد المرافق له بما يعزز التعاون بين الطرفين حول عمل الوزارة والخدمات التي تقدمها واستمرار التنسيق ورفع مستوى التعاون مع الفريق المحلي للجنة في سورية.

وأكد الدكتور الغباش أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كان لها دور واسع في دعم القطاع الصحي في سورية خلال سنوات الحرب الإرهابية سواء عبر التعاون مع الوزارة أو منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

بدوره لفت ماورير إلى أن التعاون بين اللجنة والوزارة مستمر منذ أكثر من 10 سنوات وأنه تم خلال الاجتماع الحالي مناقشة بعض المحاور بما يخص التعاون والعمل على رفع الجاهزية والامكانيات لاستمراره والوصول لأكبر عدد ممكن من المستفيدين موضحاً أنه تم تحديد نقاط مهمة سيتم العمل عليها لاحقاً بشكل مكثف بين الفريق المحلي للجنة والمعنيين في وزارة الصحة.

حضر الاجتماع معاون وزير الصحة الدكتورة رزان سلوطة ومديرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة وئام حيدر ومدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ الدكتور توفيق حسابا ومديرة الرعاية الصحية الأولية الدكتورة رزان الطرابيشي.