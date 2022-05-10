 المؤتمر العلمي الهندسي في كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الهندسي الأول الذي تقيمه كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق بمناسبة مرور ستين عاما على تأسيسها تحت عنوان “ستون عاما من البناء والعطاء”، بمشاركة باحثين عرب وأجانب وسوريين من جامعات ألمانية وبريطانية وفرنسية وإيرانية وعراقية وأردنية ولبنانية وسورية.وفي ختام الجلسة الافتتاحية تم توزيع الشهادات ودروع التكريم على العمداء السابقين الذين تعاقبوا على كلية الهندسة المدنية والأساتذة المتقاعدين في الكلية.

ويناقش المؤتمر عبر جلساته العلمية لمدة يومين عددا من المحاور : التقييم الإنشائي وإعادة تأهيل المنشآت، تطبيقات تقانة المعلومات في الهندسة المدنية، الاتجاهات الحديثة في الهندسة الجيوتكنيكية، مواد البناء والتنمية المستدامة، الإدارة المستدامة للموارد المائية، المدن المستدامة وحماية البيئة، تقنيات التشييد السريع وتطور هندسة المساحة إلى الجيومائية.