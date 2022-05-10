تغريم محطة محروقات ومخابز بأكثر من 20 مليون ليرة بحماة اليوم

حماة – البعث أون لاين:

بيَّن مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود لـ “ للبعث اون لاين ” أنه في إطار جهودها لمكافحة الاتجار بالمحروقات، والمواد المدعومة ، والحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين، نظمت حماية المستهلك بحماة اليوم العديد من الضبوط بحق المخالفين، وغرمت المتاجرين بالمحروقات والمخابز المخالفة بنقص الوزن بمبالغ تجاوزت ال 20 مليون ليرة. وأوضح من تلك الضبوطات، ضبط محطة الإنشاءات بالتلاعب بقطع البطاقة الإلكترونية لمادة البنزين المباشر بكمية 1365 لتر وتغريم صاحب المحطة بمبلغ 10،237000 ليرة ، وضبط لنقص وزن ربطة الخبز بحق مخابز سلحب الآلي، الصناعة بحماة، الشعبان بخطاب، المحبة، وتغريم المخابز بمبلغ 10،200،000- ليرة ْ فيما شملت بقية الضبوط سوء صنع الخبز والأتجار بالبنزين وعدم وجود بيانات باللغة العربية ومواد مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار وسحب عينات دقيق تمويني لتحليلها وبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية و اشار زيود بأنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم رقم 8 لعام 2021