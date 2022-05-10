عبد اللهيان: استمرار النظام التركي في بناء السدود يؤثر بالسلب على شعوب المنطقة

البعث – وكالات:

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن من غير المقبول قيام النظام التركي بإجراءات في مجال بناء السدود، تكون نتيجتها مشاكل للشعب الإيراني وشعوب المنطقة.

وقال عبد اللهيان خلال اجتماع لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني اليوم: “لقد طرحنا موضوع بناء السدود على نهر ارس وغيره عدة مرات مع المسؤولين الأتراك”، مشدداً على أن إجراءات النظام التركي، في مجال بناء السدود تؤثر بصورة سلبية في حجم المياه الداخلة إلى إيران ودول المنطقة.

وأضاف: “لا ينبغي أن نسمح لبعض الدول، ومنها تركيا، باستغلال عدم وجود آلية دولية في سياق تغيير الظروف البيئية سواء في إيران أو العراق… ونحن على اتصال مستمر مع الحكومة العراقية، لأن مسألة بناء السدود من قبل تركيا تضر إيران وكذلك العراق”.

وأشار عبد اللهيان، إلى أنه ليس هنالك أي اتفاق ثنائي بين إيران وتركيا في مجال بناء السدود، وقال إن “المسؤولين الأتراك يقولون إن بناء السدود يجري في المناطق الجبلية من أجل توليد الطاقة الكهرومائية”، موضحاً أننا “أعلنا احتجاجنا لتركيا في هذا الصدد”.

ومن جهة أخرى، وفي شأن المفاوضات النووية بين إيران والغرب في فيينا، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني: أن تحقيق التقدم في مفاوضات فيينا لرفع الحظر الظالم “على إيران”، والذي يتم متابعته عبر زيارة “مساعد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي” انريكي مورا لطهران، وتزامن ذلك مع خطة الحكومة الإيرانية للتحول الاقتصادي، يدل على إلمام الحكومة على أهم الملفات السياسية والاقتصادية للبلاد ويؤشر على الطاقات الرفيعة التي يتمتع بها الشعب الإيراني لتبنى القضايا الكبرى.