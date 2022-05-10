 غينيس تمنح الكلب زيوس لقب أطول كلب في العالم

منحت موسوعة غينيس للأرقام القياسية كلبا يدعى زيوس لقب أطول كلب ذكر على قيد الحياة فى العالم، إذ يبلغ طوله 3 أقدام و 5.18 بوصة.

وتقول بريتاني ديفيس، من بيدفورد، تكساس الأمريكية، إن كلبها الأليف زيوس لم يتوقف عن النمو منذ أن أعطاه لها صديق شقيقها، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وقالت مالكة الكلب إنه اكتسب شهرة محلياً بسبب حجمه الذي يجذب الانتباه، حيث قدم له الباعة في سوق دالاس للمزارعين الكثير من المكافآت الإضافية.

وأوضحت أن تكلفة إطعام مثل هذا الكلب الكبير باهظة الثمن حيث يستهلك زيوس اثني عشر كوباً من طعام الكلاب الكبيرة، في الصباح وستة أخرى بعد الظهر

وأضافت أنه أحياناً يتناول بيضا مقليا، والحلوى المفضلة لديه هي مكعبات الثلج. وقالت بريتاني إن امتلاك زيوس يشبه وجود شخص آخر يعيش في المنزل.

