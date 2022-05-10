مجلة فرنسية تحذر من تدفق الأسلحة الغربية من أوكرانيا إلى ليبيا

مجلة فرنسية تحذر من تدفق الأسلحة الغربية من أوكرانيا إلى ليبيا

حذرت مجلة موند أفريك الفرنسية من مخاطر احتمال تدفق الأسلحة التي تزود الدول الغربية أوكرانيا بها إلى ليبيا عقب الدعم العسكري الكبير من قبل الولايات المتحدة ودول الغرب لنظام كييف.

وقالت المجلة في تقرير لها اليوم: من المحتمل أن تتدفق الأسلحة من أوكرانيا إلى ليبيا معترفة بمخاطر دعم الغرب لنظام كييف بإرسال معدات عسكرية وهجومية تقدر بمليارات الدولارات على الأمن العالمي وإيصال هذه الأسلحة إلى ليبيا.

واستذكرت المجلة الفرنسية كلاماً لمسؤولين أمريكيين أوردته شبكة سي إن إن الأمريكية أن الأمر سينتهي ببعض الأسلحة التي تستلمها أوكرانيا إلى أماكن غير متوقعة وفي أيدي جيوش وميليشيات أخرى وذلك على المدى البعيد.