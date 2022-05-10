مصر تصدر بيانا حول شرائها كميات ضخمة من الذهب

استعرض مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، التقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي لعام 2022، بقيام البنك المركزي المصري بشراء 44 طنا من الذهب خلال شهر فبراير الماضي.

وأوضح المركز أن هذه العملية جعلت البنك المركزي يصنف كأكبر مشتر للمعدن الأصفر بين البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من 2022.

كما بين المركز أنه ارتفع حجم الذهب لدى البنك المركزي المصرى، بمعدل 54% ليصل إلى 125 طن بنهاية فبراير، أو ما يعادل 17% من إجمالي الاحتياطيات المصرية، والتي تعد الأعلى بين دول المنطقة.

ويضم تصنيف مجلس الذهب العالمي أكبر 100 دولة ومؤسسة حائزة للذهب، منها: صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي. كما أشار التقرير إلى أن مصر تعمل على زيادة إنتاج الذهب المحلي على المدى الطويل عبر منجم السكري وغيره.