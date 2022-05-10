“ميتا” تفتتح أول متجر للعالم الافتراضي في كاليفورنيا

“ميتا” تفتتح أول متجر للعالم الافتراضي في كاليفورنيا

افتتحت شركة “ميتا” المالكة لمنصة فيسبوك، يوم الإثنين، أول متجر لها في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام، فإن المتجر الأول لـ”ميتا” سيخصّص لعرض منتجات الشركة. مثل نظارات الواقع الافتراضي، والنظارات الذكية التي تنتجها مع شركة “راي-بان”.

وأعلن مؤسس الشركة مارك زوكربيرغ في وقت سابق، عن مساع للتحوّل إلى عالم “ميتافيرس” الافتراضي، حيث يتاح للمستخدمين القيام بنشاطات تضاهي العالم الحقيقي.

ومن خلال شخصيات افتراضية، سيقوم مستخدمو “ميتافيرس” بالمشاركة في حفلات موسيقية، أو حضور اجتماعات العمل، في قفزة كبيرة لتطوّر الإنترنت.