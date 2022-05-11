أوكرانيا تضيق على الغاز الروسي

أشار المتحدث باسم شركة “غازبروم” الروسية سيرغي كوبريانوف، خلال مقابلة تلفزيونية، إلى أن أوكرانيا تسمح بمرور ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا عبر نقطة عبور واحدة.

وقال المسؤول في شركة “غازبروم” الروسية: “تركت أوكرانيا مدخلا واحدا فقط للعبور إلى أوروبا، الأمر الذي يقلل بشكل كبير من موثوقية (أوكرانيا) فيما يتعلق بإمدادات الغاز”.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة السلطات الألمانية، بأن حجم الغاز الروسي القادم إلى ألمانيا عبر أوكرانيا تقلص بنسبة 25% تقريبا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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