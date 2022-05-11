الدفاع الروسية: إصابة أكثر من 500 موقع عسكري أوكراني وإسقاط 9 طائرات دون طيار

البعث- وكالات:

لليوم الـ77 تستمر العملية العسكرية الخاصة الروسية لحماية سكان دونباس والقضاء على النازيين الجدد في أوكرانيا، دون مبالاة بجميع التصريحات الغربية التي تحذّر موسكو من إمكانية خسارة هذه الحرب.

فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أصابت أكثر من 500 موقع وتجمّع للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الليلة الماضية، بينما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 9 طائرات دون طيار أوكرانية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية صباح اليوم الأربعاء: إن الطيران الحربي الروسي قصف 93 هدفاً خلال الليل، بينها موقعان للقيادة، و69 منطقة تجمّع للقوات والمعدات العسكرية، إضافة إلى 3 مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية.

وأضاف المتحدث: إن القوات الصاروخية ووحدات المدفعية الروسية أصابت 407 مناطق تجمّع للقوات والمعدات العسكرية، ودمّرت 13 مركز قيادة و4 مواقع لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز Osa-AKM و14 مستودع ذخيرة.

وأشار كوناشينكوف إلى أن الضربات أدّت إلى مقتل أكثر من 280 من المتطرّفين الأوكرانيين، وتعطيل 59 قطعة من المعدات العسكرية.

وأضاف: خلال الليل دمّرت الدفاعات الجوية الروسية 4 طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة خاركوف و3 مسيرات في منطقة روبيجنويه في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأخرى في منطقة جزيرة الأفعى قبالة سواحل أوديسا، إضافة إلى طائرة من طراز Bayraktar-TB2 في مقاطعة نيكولايف.

وحسب بيانات الدفاع الروسية، فإن مجموع الأهداف الأوكرانية الني تم تدميرها منذ بداية العملية العسكرية الخاصة هو 164 طائرة، و125 مروحية، و807 طائرات دون طيار، و302 من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات، و2998 دبابة ومدرعة أخرى، و360 راجمة صواريخ، و1455 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و2808 مركبات عسكرية خاصة.

من جهة ثانية، صرّح أبتي علاء الدينوف، مساعد رئيس الشيشان لشؤون الدفاع، بأن فلول القوات الأوكرانية التي طُردت من مدينة روبيجنويه في لوغانسك، أصبحت محاصرة عملياً في مصنع “زاريا” بضواحي المدينة.

وأوضح علاء الدينوف للصحفيين أن العملية تمّت بالتعاون مع قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، وأن هذه القوات ومقاتلي وحدة القوات الخاصة “أحمد” التابعة لجمهورية الشيشان، قد وصلت حالياً إلى قرية فويفودوفكا جنوب شرق المدينة.

كما أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف شنّ هجوم واسع النطاق على طول خط التماس في لوغانسك، من مصنع “زاريا” إلى قرية فويفودوفكا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت أمس بوصول قوات جمهورية لوغانسك بدعم من القوات الروسية إلى الحدود الإدارية للجمهورية.

وفي الجانب الإنساني، قال مصدر أمني روسي، لمراسل وكالة “تاس” اليوم الأربعاء إن روسيا استقبلت حتى الآن، أكثر من 1.2 مليون لاجئ من أوكرانيا ودونباس. وأضاف المصدر: “أكثر من 1.2 مليون شخص عبروا الحدود مع روسيا، من بينهم 211 ألف طفل”.

وأشار المصدر إلى أن معظم القادمين من مواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، بالإضافة إلى المواطنين الروس.