الكرملين يعلق على طلب”خيرسون”بالانضمام إلى روسيا

علق الكرملين على إعلان السلطات الجديدة في مقاطعة خيرسون الأوكرانية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية عن نيتها التوجه إلى موسكو بطلب انضمام الإقليم إلى قوام روسيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحفيين اليوم الأربعاء: “أولا، يعود القرار بشأن تقديم هذا الطلب من عدمه إلى سكان مقاطعة خيرسون، وهم الذين يتعين عليهم تقرير مصيرهم”.

ولفت بيسكوف إلى ضرورة “دراسة وتقييم هذه المسألة بدقة من قبل القانونيين”، مشددا على أنه ينبغي أن “تستند مثل هذه القرارات المصيرية إلى قاعدة قانونية واضحة وأن تكون شرعية تماما كما كان في قضية القرم”.