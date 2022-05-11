انخفاض الذهب عالمياً

لامست أسعار الذهب أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر بعد أن أبقى ارتفاع الدولار الأسعار منخفضة في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الشهرية الأمريكية.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب تماسك في المعاملات الفورية عند 1838.55 دولاراً للأوقية بعدما انخفض إلى أدنى مستوياته منذ الـ 11 من شباط الماضي في وقت سابق من الجلسة إذ قلل الدولار المرتفع نسبياً جاذبية الذهب للمشترين في الخارج.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1836.60 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 21.48 دولاراً للأوقية.

وارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 974.56 دولاراً للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2069.97دولاراً للأوقية.

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