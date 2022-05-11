بمشاركة سورية… انطلاق فعاليات معرض طهران الدولي للكتاب

انطلقت اليوم فعاليات معرض طهران الدولي للكتاب في دورته الثالثة والثلاثين تحت شعار (مع الصحة نحن أصحاء) بمشاركة ناشرين محليين من دول عدة بينها سورية.

وأقيمت مراسم افتتاح المعرض الذي يستمر على مدار 11 يوماً في طهران مساء أمس بحضور وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمد مهدي اسماعيلي.

وقال مساعد الوزير ياسر أحمدوند في كلمة خلال مراسم الافتتاح إن معرض الكتاب في دورته الـ 33 ينطلق بمشاركة 2800 ناشر من بينهم 1700 ناشر عبر أجنحة المعرض و1100 ناشر في الفضاء الإلكتروني كما سيوجد 170 ناشراً أجنبياً من 30 دولة إضافة إلى توجيه الدعوة إلى أكثر من 50 ضيفاً أجنبياً لزيارة المعرض.

بدوره أشار المتحدث باسم معرض الكتاب علي رمضاني إلى أن 32 دولة ستشارك في المعرض في قسم الناشرين الأجانب والقسم الدولي كما سيحضر ضيوف ومجموعات صداقة من عدة دول من بينها سورية ولبنان وأفغانستان والعراق والكويت وعمان والبحرين ومصر والمكسيك وصربيا وسويسرا والهند وهونغ كونغ وإيطاليا وفرنسا والصين وكوريا الجنوبية وبريطانيا وهولندا وأستراليا وأميركا وألمانيا.

مقالات ذات صلة

الخارجية الإيرانية تحدد أهداف مباحثات فيينا

10-يناير-2022

رئيس البرلمان الكوبي يجدد دعم بلاده لسورية في كل المحافل الدولية

6-أبريل-2022

مصدر عسكري: وسائط الدفاع الجوي تتصدى لعدوان اسرائيلي على المنطقة الجنوبية

16-ديسمبر-2021

استشهاد طفلين بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات الإرهاب بريف درعا

8-مايو-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى