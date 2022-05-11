“بوتين”لن يفرض الأحكام العرفية  

نفى الكرملين نية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد أو أجزاء منها على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قوله رداً على سؤال من الصحفيين بهذا الخصوص اليوم “إن هذا الأمر ليس ضمن الخطط المطروحة”.

وجاء ذلك تعليقاً على تصريح مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز أمام مجلس الشيوخ بأن بوتين قد يفرض الأحكام العرفية بهدف تحويل القطاع الصناعي في روسيا إلى المسار العسكري.