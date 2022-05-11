تجهيز 46 مركزاً لاستلام القمح  

أوضح المهندس عبد اللطيف الأمين مدير عام السورية للحبوب أنه تم اتخاذ كل الإجراءات وتأمين كل مستلزمات تسويق القمح للموسم الحالي.

وقال الأمين إن عملية الاستلام ستبدأ في الأول من حزيران عبر تجهيز 46 مركز استلام حتى الآن وهي قابلة للزيادة حسب الضرورة كما تم تحضير أماكن تخزين بطاقة 5ر1 مليون طن مشيراً إلى الحرص على استلام كامل إنتاج الفلاحين من خلال تقديم كل التسهيلات اللازمة كالنقل المجاني وتأمين المحروقات لآليات النقل وأكياس الخيش وتسهيل إجراءات الاستلام والتعامل الفوري لحل المشكلات التي تعترض العملية عبر اللجان الفرعية المشكلة في المحافظات.

من جهته أكد المهندس عبد الكريم شباط مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف حرص الجهات المعنية على استلام كل الكميات المنتجة من الشعير عبر كل مراكز الأعلاف البالغة 60 مركزا في كل المحافظات والمجهزة بكل مستلزمات إتمام العملية.