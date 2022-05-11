تحديد أسعار مادة الإسمنت

أصدرت اليوم قراراً يتضمن تحديد أسعار مبيع الطن الواحد من مادة الإسمنت من أنواع البورتلاندي والبوزلاني وإسمنت آبار النفط ومقاوم الكبريتات المنتجة لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء.

وحددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في قرار لها اليوم سعر الطن الواحد المعبأ للمستهلك من إسمنت البورتلاندي عيار 32.5 بـ 397760 ليرة سورية وعيار 42.5 بـ 413490ليرة ومن إسمنت البوزلاني عيار 32.5 بـ 301670 ليرة ومن إسمنت آبار النفط بـ 458450 ليرة ومن إسمنت مقاوم الكبريتات بـ 436680 ليرة.

كما تضمنت لائحة الأسعار تحديد مبيع سعر الطن الواحد الفرط للمستهلك من إسمنت البورتلاندي عيا 32.5 بـ 341030 ليرة سورية وعيار42.5 بـ 355270 ليرة ومن إسمنت البوزلاني عيار 32.5 بـ 254150 ليرة ومن إسمنت آبار النفط بـ 395930 ليرة ومن إسمنت مقاوم الكبريتات بـ 376240 ليرة.

وذكرت الوزارة في قرارها أن الرسوم المكانية إضافة إلى رسم إعادة الإعمار وأي رسوم أخرى تفرض بشكل لاحق وتضاف إلى فاتورة المستهلك على الأسعار الواردة أعلاه.